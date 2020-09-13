Bakan Koca'dan 'şehirlerarası seyahat' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '100 bin aktif insanın' şehirlerarası seyahate çıktığı iddialarına ilişkin, "100 bin aktif hastamız yok. Bahse konu yaklaşık 100 bin kişi o tarihe kadar seyahati HES kodu sayesinde engellenmiş, izolasyonda olması gereken pozitif ya da temaslı kişileri ifade ediyor" dedi.

