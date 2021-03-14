14 Mart 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.06 EURO 9,0580 0.91
USD 7,5700 1.26 ALTIN 419,320 1.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Koca'dan, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı

AA |  14 Mart 2021 Pazar - 20:35 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 20:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu.


Bakan Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları  için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup  kampanyasının linkini paylaştı.
 
"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu  yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi  iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler." ifadelerini kullandı.
 
14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya  kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına  duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.