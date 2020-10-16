Bakan Koca vaka artışı olan illeri açıkladı!

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 39 MİLYONA ULAŞTI

TEDBİR UYARISI

ARTIŞ OLAN İLLERİ AÇIKLADI

8 İLDE SON DURUM

Erzurum'da vaka ve poliklinik sayılarında 1 ay öncesine göre %60 düşüş görüyoruz.

Ağrı'da son 1 haftada vaka sayılarında önceki aya göre %75 oranında,

Bingöl'de ise yarı yarıya bir düşüş söz konusu

Ardahan'da son 1 aya göre yarı yarıya düşüş

Erzincan'da vaka sayısı %65 oranında düştü.

Iğdır'da da yarı yarıya bir düşüş var.

Kars'ta yine geçen aya göre %25,

Tunceli'de %40 azalma görüyoruz.

Bu anlamda bugün değerlendirmelerini yaptığımız tüm illerde vaka sayıların azaldığını fakat rehavet olmaması gerekiyor.

FİLYASYON EKİPLERİNDE ARTIŞ

Erzurum'da son 1 ayda filyasyon ekip sayısını 248'e çıkardık. Ağrı 'da bu sayı 70. Ardahan 'da 40. Bingöl'de 63 filyasyon ekibimizi sahada görev yapıyor. Erzincan 'da 60, Iğdır 'da 30, Kars 'a 72, Tunceli 'de ise filyasyon ekibimizin sayısı 40.

1,500 yataklı Erzurum Şehir Hastanemizi tamamlayarak salgın başladığı dönemde hizmete aldık. Şehir hastanemizin salgın döneminde bölgemize çok büyük katkılar sağladığını gördük. Ağrı'da fizik tedavi hastanesi inşası devam ediyor.