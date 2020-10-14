Bakan Koca 'yeniden başlıyoruz' dedi ve duyurdu: 15 Ekim'den itibaren...

VAKA- HASTA SAYISI TARTIŞMASI

Son haftalar yoğun olarak gündeme gelen bir konu oldu. Vaka ve hasta tanımını yaptığımız günden beri olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka, hasta kavramlarıyla gölgelemeyelim. Biz tedavi rehberimizde semptomu, yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında, Temmuz ayından itibaren de bizim kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde yapılan testler, celp ve terhis döneminde yapılan testler, sporculara yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız taramalar oldu. Ayrıca saha taramalarımız oldu. Yarından itibaren de aileler tespit edildi, geç olmadan bu saha çalışmasını tekrar ediyor olacağız. Temmuz ayından bizim hasta olarak tanımladığımız semptomu olan, testi pozitif kişiler olarak tanımladık. Daha önce bu kesitsel çalışmalar olmadığı için vatandaşa şeffaf olmak için hasta tanımını kullandık.

Kişisel taramayı da bugün itibariyle DSÖ'ye bildirmiş olacağız. Bu ayrımı yapmak içindi. Farklı bir şey değildi. Test politikasına ilave olarak tarama yapmak girişimi oldu. Bunu vatandaşımıza şeffaf bir şekilde anlatmak içindi. O ayrımı yapmak içindi. Dolayısıyla kafalarda bir soru işareti olmaması gerekiyor. HES 'te başından beri pozitif gördüğümüz her vaka yer alıyor. Sahada sonuç olarak sizin yaptığınız pandemiyle mücadelenin ötesine geçmiş oluyorsunuz. Pandemi için asla taviz sahada vermiyoruz. O nedenle sonuç alıyoruz. Vatandaşımız pandeminin başından beri verdiğimiz tüm bilgilerden emin olsun.

YÜZ YÜZE EĞİTİM SON DURUM

Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.