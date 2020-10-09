Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bu yıl toplamda hastanelerimizde 466 milyon muayene yapılmış, 7 milyon kişi yatarak tedavi görmüştür. Salgın hastalıklar toplumsal hayatın her alanını sekteye uğratır. Devletimiz bu mücadeleyi başarıyla yönetmektedir. Salgın boyunca, tüm sağlık sorunlarına karşı güçlü kalmamız, sağlık sistemimizin başarısıdır. Bu sağlık sisteminin amacı ayrım gözetmeden hizmet vermektir. Sizler doğuştan kazanılmış sağlık hakkına sahipsiniz. Türkiye salgına karşı dünyada örneği az görülen halk sağlığı başarısı gösterdi. Devlet millet için var olduğunu bir kez daha gösterdi.

Eksiklerini tespit edip gezdiğimiz il sayısı 30'a ulaştı. Bugün il sağlık müdürlerimizle, baş hekimlerle ile bir araya geldik. Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Bu mücadelede bir fire bile tehlikelidir.

'KAZANDIĞIMIZ ZAFERİ GERİ VİRÜSE VERMEMELİYİZ'