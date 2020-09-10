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Bakan Koca 4 ile dikkat çekti! Coronada son durum...

10 Eylül 2020 Perşembe - 19:19 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 19:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari, Bitlis il sağlık müdürleri, saha koordinatörleri, kamu hastaneleri başkanları, halk sağlığı başkanları ve hastane başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Koca görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Van'ı merkez alarak Muş Bitlis ve Hakkari'deki detayları değerlendirdik.
 
Dünya Sağlık Örgütü ofisi İstanbul'da açıldı. Bu ofis sağlık alanında insanlığın karşılaştığı tüm krizlere yanıt vermek için rehber ve referans merkezi olacak.
 
Türkiye güçlü sağlık alt yapısı ve tecrübeli sağlık çalışanları ile başarılı bir sınav verdi.
 
Türkiye, 150'den fazla ülkeye yardımda bulunabildi.
 
Corona virüsün tedavisi henüz bulunamamıştır ancak Türkiye tedavi anlamında en başarılı ülkeler arasına girmiştir.
 
Haziran ayında bir tedbir dönemi başlatılmıştır. Burada amaç ağır hastalık ve can kayıplarını asgari seviyede tutmaktı.
 
Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimizde vaka artışlarını yüksek seyrettiği olarak öne çıkıyor.
 
Artış olan iller arasında Van, Muş Bitlis ve Hakkari de vardı. 
 
Bu dört ilimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımızda görülen vaka oranı yüksek.
 
Van'da yoğum bakım doluluk oranı yüzde 74.
 
TÜRKİYE'DE DOLULUK ORANI
 
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67. Yani bu alanda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. 
 
Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz.
 
Alacağımız tedbirlerle bir tek hasta kalmayana kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
Salgının başından beri en fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu fedakarlıkların sorumsuzluklara feda edilmesini bekleyemeyiz.
 
GRİP AŞISI AÇIKLAMASI
 
Bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Tüm dünyada bu kapasite yüzde 20 oranında artıyor ama talep çok öte. Ülkemizde ise talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içindeyiz. Geçen senelerin 4 katı oranında bu tedariği sağlama konusunda sonuç elde edeceğiz.
 
İstanbul'da şu an yeni bir pandemi hastanesine ihtiyaç yok.
 
Heybeliada'daki hastane kullanılabilir durumda değil. Pandemi hastanesi olarak gündeme geldi. Ama şu an ilave hastaneye ihtiyaç yok
 
AŞI ÇALIŞMALARI
 
Biz insanımıza aşıların etkisini bilmek ve aksiyon almak istiyoruz. Şu an Çin aşısının faz 3 çalışmaların başladı. Bir diğer aşı Rusya'daki aşı. Bunun için de bize müracaat edildi. Önümüzdeki günlerde Rusya'daki aşının faz 3 çalışmasına izin verebiliriz.
 
Aşı 2021 Nisan, Mayıs, Haziran başı ortaya çıkmış olur.
 
 

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Fahrettin Koca corona virüs yeni tedbirler
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