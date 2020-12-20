Bakan Koca'dan o iddialara sert yanıt: Kimsenin hakkı yoktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "(Kovid-19) Kimsenin toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur. Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Salgınla mücadele ortak paydamızdır. Sağlık sistemimize olan güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulmalı. Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım." notuyla yazılı paylaşım yaptı.

Koca'nın açıklamasından satır başları şöyle;

Biz hasta sayısını vaka sayısından bağımsız olarak açıklıyoruz. Oysaki birçok ülke açıklamıyor. Dolayısıyla hangi ülkenin hastası daha çok bilmiyoruz.

Sağlık alt yapımızın birçok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ortadadır.

Sistemimizde bir kişinin testi bir kere pozitif çıkmış ve tedavi sırasında vefat etmişse, bu kişi testi daha sonra negatif çıksa da Kovid-19'dan ölmüş kabul edilmektedir.

Salgının ilk gününden beri vatandaşlarımızın mücadelemize gösterdiği teveccüh ve sağlık ordumuza duyulan güven basit iddialarla yıpratılmamalı.