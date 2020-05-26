Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı
Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı
26 Mayıs 2020 Salı - 1:01 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 1:01