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Bakan Koca'dan milletvekilinin paylaştığı ölüm raporuna yalanlama

13 Eylül 2020 Pazar - 1:02 | Son Güncelleme : 13 09 2020 - 1:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilin sosyal medya hesabından bir vatandaşa ait paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş." ifadesini kullandı.


Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası sınıflamaya göre ölüm şeklinin "enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm)" olduğunu belirtti.
 
Milletvekilinin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağının belirtildiğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:
 
"Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza U073 COVID-19 olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm, doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet gibi doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rapor
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