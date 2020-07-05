Bakan Koca'dan maske ve mesafeli halay paylaşımı

Koca'nın paylaştığı fotoğrafta maskeleriyle halay çeken kişilerin kullandığı halay çubukları üzerindeki Türk bayrakları dikkat çekti.

ÇANKIRI’DAN ÖRNEK GELDİ. “Biz de halay çekiyoruz, hem maske hem de mesafeli, halay çubukları ile. Çankırı Ilgaz Kuyupınar köyü ve sakinlerine hassasiyet için teşekkürler, sizin nezdinizde. Yeni normalde her şey bizim elimizde.” Hakan Erdoğan pic.twitter.com/R4SKv3LrEa