Bakan Koca'dan maske paylaşımı! Hayatımızdan çıkmış olacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske ile ilgili önemli bir açıklamada bulunarak, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmelerin ardın sosyal medya hesabından maske ile ligili önemli bir açıklamada bulundu.

'YAKIN ZAMANDA...'

Bakan Koca, "ÖZGÜRCE NEFES ALACAĞIMIZ günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun." ifadelerini kullandı.