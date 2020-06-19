Bakan Koca'dan LGS sınavı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yarın yapılacak LGS sınavına ilişkin bir paylaşımda bulundu,

Bakan Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.