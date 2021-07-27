Bakan Koca'dan kritik uyarı! Bir hafta sonra...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosununa göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 test yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.