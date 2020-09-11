Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla; İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca'dan kritik İstanbul toplantısı
DHA | 11 Eylül 2020 Cuma - 21:24 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 21:24