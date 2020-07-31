Bakan Koca'dan kritik açıklama: 5 ilimizde artış var!

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.