Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.
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Bakan Koca'dan kritik açıklama: 5 ilimizde artış var!
31 Temmuz 2020 Cuma - 20:36 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 20:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti.
Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: