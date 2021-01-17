Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması geldi. Yeni koronavirüs aşıları iki haftaya Türkiye'ye ulaşacak. Peki hangi aşılar ne zaman geliyor? İşte koronavirüse karşı verilen mücadelede en önemli aşama olan aşıda yaşanan son dakika gelişmesi ve Bakan Koca'nın açıklamaları...

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti.

"Aşı konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" diyen Bakan Koca, Çin aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde Türkiye'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti. CHP başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip "Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin" gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düşmüştü. Bakan Koca'nın son açıklamasında sağlık hassasiyeti üzerinden oynanmak istenen bu oyunun önünü kapattı.

Ayrıca Koca Pfizer Biontech aşısıyla ilgili çok kritik bir gelişmeyi de aktardı. İşte korona aşısında dair son dakika bilgileri;

PFIZER BIONTECH DE GELİYOR

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmeler ve kamuoyundaki bazı tartışmalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti.

50 MİLYON DOZ TAMAMLANIYOR

Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi. Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

YAŞLILARIN EVİNE KADAR ULAŞTIRILACAK

Aşılama sürecinde çok hızlı yol alan Türkiye, aşılamaya daha önce başlayan birçok ülkeyi şimdiden geride bıraktı. Aşılamanın üçüncü gününde dün 23.50 itibarıyla 678 bin 366 sağlıkçı aşı oldu. Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlıkçı var. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının yarına kadar tamamlanması bekleniyor. Ardından evde bakım hastası yaşlılar, huzurevinde kalanlar ve engelliler aşılanacak. İstanbul 'da bunun için ekipler oluşturuluyor.

BAKAN KOCA'DAN AŞI PRATİKLERİ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından "salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" notuyla paylaştığı videoda, aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler yer alıyor.

Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

UYGUN KATEGORİDE İSE MHRS'YE YÖNLENDİRİLECEK

Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak. İşlem sonucunda vatandaşa kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacak. Ayrıca randevu bilgileri, e-Nabız ve MHRS uygulamalarından da öğrenilebilecek.