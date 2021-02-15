Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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- Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür
AA | 15 Şubat 2021 Pazartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 21:31
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
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