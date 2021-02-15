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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı olan Destici'ye teşekkür

AA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 21:30 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 21:31

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 

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Kovid-19 aşısı Mustafa Destici Fahrettin Koca
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