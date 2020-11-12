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Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı için kritik görüşme

12 Kasım 2020 Perşembe - 18:34 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 18:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı bildirilen aşıyı üreten 'BioNTech' şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefonla görüştüğünü açıkladı.


Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Covıd-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" dedi.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19
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