Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Covıd-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik" dedi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı için kritik görüşme
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı için kritik görüşme
12 Kasım 2020 Perşembe - 18:34 | Son Güncelleme : 12 11 2020 - 18:34