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Bakan Koca'dan korkutan uyarı: Ölüm korkusu başlıyor!

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:22 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 12:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan bir hekimin mesajını paylaştı. Mesajdaki ifadeler herkesi şok etti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, Operatör Doktor Bülent Çetin'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.
 
Koca'nın paylaşımında yer alan, koronavirüsle mücadele eden doktorun mesajı şöyle:
 
"Akciğer tomografisinde Kovid-19 olduğum belirlendi. İlk 3-4 gün servisteydim. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı gelişmeye başladı. Yoğun bakımda biraz daha ağırlaştım. Solunum sıkıntısı o kadar kötü bir şey ki bir seviyeden sonra ölüm korkusu başlıyor. Oksijen verildiği halde kendinizi oksijensiz hissediyorsunuz. Kurallara dikkat edilmeli. Yoksa canınızı virüse emanet etmiş oluyorsunuz. Op. Dr. Bülent Çetin."
 
İşte o paylaşım:
 
 
 
 

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