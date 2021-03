Bakan Koca'dan korkutan açıklama! 76 ile yayıldı, alarm verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Açıklamasını, "Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor" başlığıyla Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Bakan Koca, küresel salgının her alanda açtığı tahribatı tarif etmenin mümkün olmadığını belirtti. Hastalığın tedbirlerle kontrol altına alınan dalgalar halinde geçtiğini aktaran Koca, "İnsanın insana temasını kesmesini zorunlu kılan, insani olan her değere ara vermek zorunda bırakan bir yılı geride bıraktık. Hastalığın ülkemizdeki seyri tüm dünyada olduğu gibi yüksek sayıda kişiye virüsün hızla bulaştığı ve tedbirlerle kontrol altına alındığı dalgalar şeklinde kendisini hissettirdi. Salgını kontrol altına aldıkça daha çok eski günlerin özlemi ile hareket ederken hastalık can yakmaya başlayınca zorunlu olarak tedbirlere sarılmakla geçti günler. Bu nedenle bazı dönemler neden eskiye dönmüyoruz sesleri, bazı dönemlerde ise neden daha çok kapanmıyoruz sesleri yükseldi. Bunun maalesef bilimsel bir tecrübesi ve tek doğrusu yok. Salgının tüm yönleri ile ele alındığı başta Kabinemiz, bakanlıklarımız, bilim insanlarımız hep birlikte vatandaşımız için dönemin en doğru hamlesi ne ise onu yapmaya çalıştık. Bu hepimizi çok yordu" ifadelerini kullandı.