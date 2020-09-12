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Bakan Koca'dan İstanbullulara flaş uyarı! 2 katına çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında merak edilenlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Koca, evde izole olması gerekip de olmayanlar ile ilgili "Şu an 100 bini aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor." dedi. Bakan Koca sosyal medyadan hesabından ise, "Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım." mesajını paylaştı.