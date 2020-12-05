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Bakan Koca'dan İstanbul için iyi haber: Düşüş başladı

05 Aralık 2020 Cumartesi - 20:01 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 20:01

İstanbul İl Sağlık yöneticileriyle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyi haberi duyurdu. Bakan Koca, ''Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı.'' ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Fahrettin Koca Sağlık
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