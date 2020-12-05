Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Her hafta olduğu gibi, İl Sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle İstanbul’u değerlendirdik. Son bir aydaki çabalar ve tedbirlerle bu hafta vaka sayısında %25 düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım yükü devam ediyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim.'' ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan İstanbul için iyi haber: Düşüş başladı
Bakan Koca'dan İstanbul için iyi haber: Düşüş başladı
05 Aralık 2020 Cumartesi - 20:01 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 20:01