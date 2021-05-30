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Bakan Koca'dan, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajı

AA |  30 Mayıs 2021 Pazar - 22:56 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 22:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajını paylaştı.


Koca, Twitter hesabında, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan  kamu spotuna bir kez daha yer verdi.
 
Bakan Koca'nın "İş hayatımızın normalleşmesi için kolları sıvıyoruz"  mesajıyla paylaştığı kamu spotunda şu ifadeler kullanıldı:
 
"İşleri tekrar yoluna koymak için kolları sıvıyoruz. Bakanlığımızca  uygulanmakta olan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik  çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik  çalışmalarla kanıtlanmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız  için kolları sıvıyoruz."
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İş hayatı
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