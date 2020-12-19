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Bakan Koca ve Bakan Gül'den hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 17:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu. Bakan Koca, "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım  ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın  yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.
 
Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve  Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu  Hastanesine geçti.
 
Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül,  yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te 9 kişinin  öldüğü hastanedeki yangına ilişkin "Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı  oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının  çıktığını biliyoruz." dedi. 
 
Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yangının meydana geldiği SANKO  Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde incelemelerde bulunduktan sonra  gazetecilere açıklamalarda bulundu.
 
Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar  dileyen Koca, yangının 04.30 civarında çıktığını belirterek şöyle konuştu:
 
"Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere  kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.  Bunun da devamında 20 yataklı serviste hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7  vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle  transferi döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakil yapılan hastanede  hayatını kaybetmiş oldu, yani toplam takip edilen 19 hastamızdan 9 vatandaşımızı  kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak civar hastanelerin yoğun  bakımlarında tedavileri devam etmekte. Ben hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet  yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum yaralılarımız acil şifa diliyorum."
 
Bakan Koca, 3 hastanın Şehit Kamil Hastanesinde, 1 hastanın 25 Aralık  Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Ersin Aslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 1  hastanın Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde, 1 hastanın Özel Sevgi  Hastanesinde, 2 hastanın Özel Anka Hastanesinde, 2 kişinin Özel NCR Hastanesinde,  1 hastanın Özel Medikalpark Hastanesinde, 1 hastanın Özel Deva Life Hastanesinde,  1 hastanın Özel Deva Hastanesinde, 3 hastanın da kendi talepleri olmak üzere 14  hastanın tedavilerinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü ifade etti.
 
Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:
 
"Müdahale etmeye çalışan 16 personelin de yangından etkilendiğini  gördük. Bununla ilgili 7 personelin yoğun bakımda yakın takibi yapılmakta.  Kendilerini ziyaret ettik, ciddi bir sorunlarının olmadığını zannediyorum bugün  yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir.
 
Olayla ilgili inceleme hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak  müfettiş görevlendirmesi anında yapıp incelemeyi başlatmış olduk, soruşturma  başlamış oldu. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit  edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan  vatandaşlarımız emin olsun. Rabbim memleketimize tekrar böyle bir şey yaşatmasın,  milletimizin başı sağ olsun." 

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Bakan Gül, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın  ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip  ettiğini söyledi.
 
Gaziantep başta olmak üzere herkese baş sağlığı dileyen Gül, şöyle  konuştu:
 
"Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal  soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm  yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi  heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri  yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine  getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle  ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır.  İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız  müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir."
 
Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gül, bu tür acıların  bir daha yaşanmamasını temenni etti.
 

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