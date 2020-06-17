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Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım!

17 Haziran 2020 Çarşamba - 0:28 | Son Güncelleme : 17 06 2020 - 0:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kapak fotoğrafıyla ilgili gelen uyarıları tek tek aldığını belirten Koca, " Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın. Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından gülümseten bir paylaşım yaptı. Kapak fotoğrafıyla ilgili tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları aldığını belirten Koca, " Kötü örneğe son bir kez bakın" ifadelerini kullandı. Koca'nın paylaşımı şöyle:
 
"Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın. Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter
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