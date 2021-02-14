Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
14 Şubat 2021 Pazar - 22:52 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 22:52