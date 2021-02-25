Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim ve sınav açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okullarda yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: