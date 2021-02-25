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Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim ve sınav açıklaması

25 Şubat 2021 Perşembe - 20:48 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 20:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından milyonlarca kişinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili son dakika açıklaması yaptı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
 
Okullarda yapılması planlanan yüz yüze sınavlar ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu konu üzerinde Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülüyor. İllerin hangi durumda olduğu zaten gelecek hafta görülmüş olacak. Riski olmayan illerde bir sorun olmayacak. Riski olan illerle ilgili önümüzdeki günler nasıl olması gerektiği, ne zaman yapılması gerektiği kabinede ve Milli Eğitim Bakanlığımızla durum değerlendirilmesi yapılıp, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak. "
 

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