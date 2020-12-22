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Bakan Koca'dan flaş 'mutasyon' açıklaması!

22 Aralık 2020 Salı - 8:35 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 8:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu sonrası alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını hatırlatarak, "Ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır." dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk." dedi
 
Bakan Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır." diye konuştu.

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