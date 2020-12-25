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Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! Vaka sayısı ne durumda?

25 Aralık 2020 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 18:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimleri ile haftalık değerlendirmesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca, İstanbul'da vaka sayılarında önemli düşüş olduğunu belirtti.


Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
 
İstanbul İl sağlık yöneticilerimiz ve Başhekimlerimizle haftalık değerlendirmemizi yaptık. Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız.

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Sağlık Bakanı İstanbul Vaka
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