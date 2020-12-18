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Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! Vaka sayısı ne durumda?

18 Aralık 2020 Cuma - 19:39 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 20:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle bir araya geldi.


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il sağlık  yöneticileri ve hastane başhekimleri ile İstanbul'daki rutin değerlendirmelerini  yaptıklarını belirtti.
 
Paylaşımında, tedbirlerin etkisinin görülmeye başladığına dikkati  çeken Koca, şunları kaydetti:
 
"Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu.  Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30,  hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu.  Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658'den 1934'e  çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor. Birlikte  tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka  düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken  tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim."
 
 

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