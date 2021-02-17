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Bakan Koca'dan flaş dolandırıcı uyarısı: Adli işlem başlatılacaktır

17 Şubat 2021 Çarşamba - 23:25 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 2:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı. Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı


Bakan Koca, aşılarla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin" ifadelerini kullandı. 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs
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