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Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Birkaç gün içinde...

AA |  11 Aralık 2020 Cuma - 21:08 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 21:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların gücüne inandıklarını belirterek, "Bilimsel çerçevede araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara itibar ediyoruz. Biz aşı ile bu hastalıktan da kurtulacağımıza inanıyoruz." dedi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Koca, Hacettepe Üniversitesince  düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu"nun video konferans  yöntemiyle açılış konuşmasını yaptı.
 
Koruyucu hekimliğin önemine değinen Koca, yakın tarihin bu anlamda  "fedakarlıklarla yazılmış bir başarı hikayesi" olduğuna dikkat çekti.
 
Türkiye'nin Genişletilmiş Bağışıklama Programı çerçevesinde, 13  antijenle en geniş bağışıklama programını uygulayan ülkeler arasında olduğunu  belirten Koca, "Yıllık 1 milyon 200 bin civarında çocuğun doğduğu ve nüfus  büyüklüğüne göre aşılama başarısı en yüksek olan ülkelerin başında gelmekteyiz.  Pandemi mücadelesine kilitlendiğimiz bu yıl içinde dahi yüzde 98'lere varan  başarı grafiğimizi koruyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Bakan Koca, 24 binden fazla birimde aile hekimi ve aile sağlığı  çalışanı ile toplum sağlığı merkezlerinde ülke genelinde 8 bini aşkın noktada  vatandaşların sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet verdiklerine işaret  ederek, "Pandemi sürecinde hasta ve temaslı takibinde güçlü birinci basamak  sağlık hizmetlerimizin önemi daha iyi anlaşılmıştır." değerlendirmesini yaptı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve  temizliğin hala en güçlü silah olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:
 
"Bu tedbirlerin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu  pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde bu  tedbirlere güçlü bir araç olarak aşıyı da ekleyebilmenin beklentisi ve umudu  içindeyiz. Aşı sayesinde dünyanın başına büyük dert olmuş bu hastalıktan  kurtulacağımıza, en azından salgını güçlü bir şekilde kontrol altına almayı  başaracağımıza inanıyoruz."
 
"Bugün ülkemizde Kovid-19'a karşı 16 ayrı aşı çalışması  yürütülmektedir"
 
Koca, Türkiye'nin ekonomik yükünü dikkate almaksızın, güvenli ve  etkisi kanıtlanmış, ülke şartlarında en kolay ve en yaygın uygulanabilen  aşılardan başlayarak, alternatif aşıları temin etmek için yoğun bir gayret  gösterdiğinin altını çizerek, "Geldiğimiz noktada, bugüne kadar çocukluğumuzdan  beri yapageldiğimiz inaktif virüs aşısının temini konusunda sözleşmemizi  imzaladığımızı kamuoyu ile paylaştım. Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının  yapılacağını umuyorum. Bilimsel dayanaktan yoksun tartışmalardan uzak kalarak  gerek bilim adamlarımız gerek Bakanlığımız, aşının menşei ile değil, güvenirliği  ve etkililiği ile ilgilenmektedir. Bu yüzden atılacak somut adımları  kullanacağımız aşıların kısa ve uzun dönem güvenirliği ile etkisi  belirleyecektir." ifadelerini kullandı.
Aşı çalışmalarında Türkiye'nin birçok gelişmiş ülke gibi kaynaklarını  seferber etmiş durumda olduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
 
"Bugün ülkemizde Kovid-19'a karşı 16 ayrı aşı çalışması  yürütülmektedir. Yerli aşı adaylarımız içinde 'inaktif', 'mRNA', 'vektör' ve  'virüse benzer parçacık' aşıları bulunuyor. Üniversitelerimiz ve yetkin  merkezlerimiz tarafından yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik  aşamaya gelmiş, Kayseri Erciyes Üniversitesi ekibi tarafından üretilen aşı ise  Faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Diğer aşı adaylarımız için de araştırma  ürünü GMP sahibi tesislerde üretim safhasındadır. Çalışmalar olumlu sonuç verirse  Nisan ayında ilk aşımızın Faz 3 ve yaygın uygulama aşamasına geçebilmeyi  umuyoruz."
 
"Biz aşıların gücüne inanıyoruz"
 
Kendi çalışmaları tamamlanıncaya kadar, vatandaşa en erken dönemde aşı  sağlama gayretinde olduklarını dile getiren Koca, hem inaktif aşılar hem de mRNA  aşıları için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Koca, şunları kaydetti:
 
"Belki şimdilik çiçek aşısının başarısına ulaşarak bu virüsü eradike  edemeyebiliriz, difteri aşısının etkisi gibi yeni yetişen hekimlerimizin hiç  görmediği bir hastalık haline getiremeyebiliriz, kızamık aşısı gibi vakaları  parmakla sayılabilir, komplikasyonlarını hiç görmediğimiz hale getiremeyebiliriz.  Ancak biz aşıların gücüne inanıyoruz, bilimsel çerçevede araştırmaların ortaya  koyduğu sonuçlara itibar ediyoruz. Biz aşı ile bu hastalıktan da kurtulacağımıza  inanıyoruz. Bilim çerçevesinde uygun yöntem ve çabayla insan ömrünün uzadığını,  doğan her bebeğin hayata daha sağlıklı başladığını ve ortaya çıkan her yeni  hastalıkla baş edebileceğimizi biliyoruz."
 
"Türkiye kendi aşısını geliştirmekte erken yol almıştır"
 
Twitter hesabından da sempozyuma ilişkin paylaşımda bulunan Koca,  "Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı  Sempozyumu'nda, katılımcılarla aşıyla ilgili gelişmeleri ve çalışmalarımızı  paylaştık. Türkiye gerek aşı tedariğinde gerekse kendi aşısını geliştirmekte  erken yol almıştır." ifadelerine yer verdi.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı
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