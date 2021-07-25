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Bakan Koca’dan flaş aşı açıklaması

DHA |  25 Temmuz 2021 Pazar - 11:00 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 11:00

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı olmadığını, aşıdan istenilen sonucu almak için sürecin hızla tamamlanması gerektiğini açıkladı.


Bakan Koca, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım" dedi. 
 
 

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