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Bakan Koca'dan flaş açıklama: Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor

25 Haziran 2020 Perşembe - 20:50 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 21:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.
Koca,"Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim." dedi.


Türkiye'de son 24 saatte 1458 kişiye yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka  sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu. 
 
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin  Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel  verilerine göre, bugün 52 bin 303 test yapıldı, 1458 kişiye Kovid-19 tanısı  konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1472 kişi iyileşti.
 
Toplam test sayısı 3 milyon 135 bin 424, vaka sayısı 193 bin 115,  vefat sayısı 5 bin 46 olarak kayıtlara geçti.
 
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 941, solunum cihazına bağlı hasta sayısı  369, toplam iyileşen hasta sayısı ise 165 bin 706 oldu.
 

"Yeni vaka sayılarımız tedbirlerin azaldığını gösteriyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı  paylaşımda, "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın  yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka  sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları  tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca corona virüs
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