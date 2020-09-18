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Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dedektifler gibi iz sürüyorlar

18 Eylül 2020 Cuma - 16:45 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:00

Sağlık Bakanı Koca, "83 Milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş filyasyon ekibi paylaşımı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "83 milyon, filyasyon ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Virüse dur demek için, dedektifler gibi iz sürüyorlar. Başarıları dünya televizyonlarına konu oluyor. Böyleyken hangimiz, kapımızı çalmalarını isteriz? Hiçbirimiz. Öyleyse, maske ve mesafe kuralına uyalım. Temastan uzak duralım" ifadelerine yer verdi.
 

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