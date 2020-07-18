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Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına "Kutlamalarda Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 22:31 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 22:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarına, kutlamalarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından TFF 1. Lig'in 34. ve son  haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan  Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarının kutlamalarına ilişkin  paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerine işaret eden Koca,  "Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden  centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında  kalsın." ifadesini kullandı.
 
Koca paylaşımında, kalabalık halinde bir araya gelen mavi-beyazlı  taraftarların görüntülerine de yer verdi.
 
 

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