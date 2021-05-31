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Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:17 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 16:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" dedi.
 

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Fahrettin Koca Dünya Tütünsüz Günü Bakan Koca
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