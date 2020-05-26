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Bakan Koca'dan Dr. Sinan Kakı paylaşımı

26 Mayıs 2020 Salı - 22:03 | Son Güncelleme : 26 05 2020 - 22:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili olarak, "Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" dedi.


Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Sinan Kakı ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında,"Dr. Sinan Kakı. 1960, Bitlis Doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Radyoloji uzmanıydı. Haseki Hastanesi'nde görev yapıyordu. Yaşasaydı, pek çok dostunu ve yakınını bayramda yine ilk arayan kişi olacaktı. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerine yer verdi.
 

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