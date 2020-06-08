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Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı

08 Haziran 2020 Pazartesi - 19:07 | Son Güncelleme : 08 06 2020 - 19:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe uyarısı yaptı.


Bakan Koca Twitter'dan yayınladığı uyarıda mesafe kuralına dikkat çekti.
 
İşte Bakan Koca'nın attığı o tweet:
 
M e s a f e k u r a l ı n a u y a l ı m
Kuralıuygulamasızorortamagirmeyelim
 

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sosyal mesafe Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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