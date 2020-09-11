Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."
Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19’a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim. pic.twitter.com/4LrZ08sUGj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 10, 2020