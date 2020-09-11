Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen COVID-19’a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz; lütfen tedbirlere riayet edelim. pic.twitter.com/4LrZ08sUGj