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Bakan Koca'dan corona virüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 0:30 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 0:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle paylaşımda bulundu.


Koca, Twitter hesabından şunları kaydetti:
 
"Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Merve, mücadelesine ve genç yaşına rağmen Kovid-19'a yenik düştü. Annesi gibi sağlık çalışanı olarak aramıza katılacaktı. Kaybettiğimiz her bir can için acımız büyük. Çocuklarımız, gençlerimiz ve büyüklerimiz lütfen tedbirlere riayet edelim."
 
 

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Bakan Koca Fahrettin Koca Merve Mercan
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