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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere "corona virüse karşı tedbir" uyarısı!

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 21:52 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 21:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'inin 20-40 yaş aralığındaki gençler olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı." uyarısında bulundu.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
 
"Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i 20-40 yaş  aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11'i yine bu yaş  grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere  uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir."

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