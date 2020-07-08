Bakan Koca'dan corona virüsle ilgili flaş açıklamalar

Bakan Koca'nın açıklamalarında satır başları;

Dünyada geçen hafta sadece 400 binden fazla insana korona tanısı kondu. Sizden şu anda 12 milyon vaka olduğunu, 550 bine yakın can kaybının olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. İlk can kaybımızı açıkladığımız acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Hastalığa yol açan virüs solunum yoluyla buluşmaktadır. Maske dünyada en önemli tedbirdir. Vakaların tırmandığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da yetersiz olduğu ülkelerdir. Yaşayıp geldiğimiz hayat bu tedbirlere göre düzenlenmiş bir hayat değildir. İstatistiklere göre bir kısmı yoğun bakıma gidecek, bir kısmı entübe hasta olacak. Sizce bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı? Demek ki kurallara uyarken 2 amacımız var. Virüse yakalanmamak ve virüsü yaymamak.

8 İLİMİZDE ASKER UĞURLAMALARI YASAKLANMIŞTIR

Nişan törenleri, taziyeler, alışveriş merkezleri asker uğurlamaları. Açık ve ya kapalı ortak mekanlar. Tatile gidenler, tedbirlerin kendileri için olduğunu bilmelidir. Düğünlerde bir çiftin sevincine yarın korku düşürmek bile tek başına etkili olmalıdır. Cenazeler taziyeler yeni acılara sebebiyet vermemelidir. Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan risk almamalıdır. Gençlerimiz testi pozitif çıkan mehmetçikten mesuldür. 8 ilimizde asker uğurlamaları yasaklanmıştır.

VAKALARIN KAYNAĞI DÜĞÜNLER

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Konya, Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehabete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır Adana , G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM