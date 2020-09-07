Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması! En çok artış olan il...
07 Eylül 2020 Pazartesi - 20:43 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 103 bin 925 covid-19 testi yapıldı, 1703 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara
. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak.