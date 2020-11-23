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Bakan Koca'dan çok net uyarılar! Bilanço ağırlaşıyor!

23 Kasım 2020 Pazartesi - 20:05 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 20:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.


Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713  kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin  Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e  yükseldi.
 
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
 

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