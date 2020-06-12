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Bakan Koca'dan, çocuklara teşekkür mesajı

DHA |  12 Haziran 2020 Cuma - 13:14 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 13:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs sürecinde evde kalan ve dışarıya çıktıklarında maskelerini takan çocuklara teşekkür etti.


Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Galiba en zoru çocuk olmaktı. Korkuları bizi üzdü. Parkları özleseler de evde kalmayı başardılar. Çıktıklarında maskelerini taktılar. Çocuklarımıza ve anne babalarına teşekkür ederim. Dışarı çıktıklarında kurallara uymayanları uyarabilirler. Sloganları hazır: 'Bana yaklaşmayın!" ifadesini kullandı.
 

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Bakan Koca corona çocuklar
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