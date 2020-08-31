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Bakan Koca'dan Büşra hemşireye destek

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:15 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 18:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için sosyal medya kullanıcısı tarafından tehdit edilen 'Büşra hemşire' ile telefonda görüşerek, destek verdi. Koca, "Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür" dedi.


Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, önceki gün Twitter'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, "Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim" dedi. Başkan Yavaş, "Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız" ifadeleriyle Büşra hemşireye cevap verirken, hazırlanan aşureler de Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.
 
'BÜŞRA KIZIMIZLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadesini kullandı.

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Fahrettin Koca Mansur Yavaş Sağlık Bakanı
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