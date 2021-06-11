Bakan Koca'dan BioNTech aşısı ile ilgili açıklama! 6 saat içinde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan BioNTech aşısı ile ilgili açıklama yaparak 'randevunuzu aksatmayın' uyarısında bulundu.
Koca, "Her BIONTECH aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın." dedi.
Öte yandan aşılamaya bir grup daha dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." açıklamasında bulundu.