Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika açıklamaları!

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik.

"TÜNELİN SONU GÖRÜNDÜ DİYEBİLİRİM"

Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi.

"OKULLARI AÇIK TUTMAK EN ÖNEMLİ ÖDEVİMİZDİR"

Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitim in sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.

"VELİLER OLARAK ÖRNEK OLACAĞIZ"

Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Veliler olarak örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kıymetli vatandaşlarım sözü bugün Bilim Kurulu toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımıza bırakmak istiyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahut Özer'in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

"UZAKTAN EĞİTİM YÜZ YÜZE EĞİTİMİN YERİNE GEÇEMEZ"

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kovid salgını tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın en az etkilenmesi için tedbirlerimizi aldık.

Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleri ile eğitim görmesi elzemdir.

"HER TÜRLÜ HAZIRLIK YAPILDI"

Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirleri 81 ilimize gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Bazı bilgileri vermek istiyorum. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor.

Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.