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Bakan Koca'dan bayram mesajı!

DHA |  20 Temmuz 2021 Salı - 2:08 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 2:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" dedi. 

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Bakan Koca Fahrettin Koca bayram mesajı
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