Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 12 bin 381. Yeni vaka sayıları, bildiğimiz gibi ortalama 1 hafta önceki temaslardan kaynaklanıyor. Bu demektir ki yakın günlerde, halen salgın şartlarında yaşadığımızı, bugünkü sonuca yol açacak düzeyde unuttuk. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı
Bakan Koca'dan 'aşı' ve 'tedbir' çağrısı
24 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:51 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 22:51